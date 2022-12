"Qu’en est-il du trafic sur la chaussée, la RN52, du trafic ferroviaire à Vaulx et du transport fluvial au départ du Paco (port autonome) de la rue Artisien. Quel sera l’impact pour les villages de Bruyelle et de Calonne ? Qu’allez-vous mettre en place face à ce charroi de camions ? On parle aussi de la présence d’un radar-tronçon sur cette chaussée ! Autre point, l’entrée de Péronnes puisque c’est la même route qui va desservir Bruyelle et Calonne et tout cela va arriver sur le site du Grand-large", a interrogé le conseiller.

Camions, trains et bateaux

"Nous avons eu plusieurs réunions avec le directeur général des infrastructures routières du SPW pour la rue Henri Artisien et la chaussée de Tournai, des voiries propriétés de la Région. Pour lui, le charroi qu’il y aura en plus n’aura pas d’impact sur la circulation locale", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens et de poursuivre, " Pour l’instant, on sort déjà du site de l’argile et les granulats démarreront en 2024 par de petits volumes. Pour les camions, il y aura une rotation mais on ne sait pas encore le tonnage qui sortira. Dans quelques années, il y aura aussi cinq trains de 2 200 tonnes par jour en sortie et cinq trains vides en entrée. Il y aura aussi un bateau par semaine qui va démarrer du port de Bruyelle.

Pour les trains, il faudra réaliser une bande transporteuse entre Calonne et le port de Vaulx. Mais, au départ, il y aura un charroi venant de Gaurain mais à l’intérieur de l’usine. Pour Antoing, ce n’est pas encore très clair quant au nombre de camions qui vont sortir du site. Quand ce sera opérationnel, ce sera entre au minimum 16 sorties et au maximum 90 sorties sur 12 h, soit entre 1,5 camion en entrée et sortie par heure, jusqu’à sept camions par heure entre le site d’exploitation et le port de Bruyelle. "

7 000 véhicules par jour

Vu le nombre de camions, le commissaire Philippe Ovaere avait demandé pour la rue Artisien le placement d’un feu rouge intelligent, comme il y en a à Hollain et à la descente de Vaulx. De Hollain en direction de Tournai, après la bifurcation vers la voie express qui va à Gaurain, il y a 7 000 véhicules par jour.

"Là, il risque d’y avoir un problème lorsque les véhicules chargés vont devoir tourner vers la rue Henri Artisien pour décharger dans les bateaux", a précisé le mayeur.

Récemment, le collège de police de la zone du Tournaisis a décidé que des radars-tronçons seraient placés dans les quatre communes. "Antoing aura deux radars. L’un sera placé dans la descente de la chaussée de Tournai et l’autre à la sortie du Delhaize à Bruyelle", a encore indiqué M. Bauwens.