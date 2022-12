" Le budget ordinaire 2023 présente un boni au résultat global de 441 024 €. Il est en boni, tant à l’exercice propre qu’au global, malgré la crise actuelle. Afin de mettre en équilibre le budget à l’exercice propre, nous avons dû faire appel au crédit spécial de recettes. Celui-ci sera réduit à chaque modification budgétaire en 2023.

Nous avons pu octroyer à notre personnel communal les chèques repas ainsi que le second pilier des pensions. Néanmoins, la prudence reste de mise car diverses dotations sont toujours en très forte hausse, comme le CPAS et la zone de police du Tournaisis. Notre dette reste stable. Quant au budget extraordinaire, l’ensemble des gros travaux sont subsidiés. Il faut néanmoins faire preuve de prudence ", a expliqué le mayeur.

Un crédit spécial

"Nous sommes dans une période difficile pour les communes. Cette année, cela semble plus compliqué" a pour sa part commenté Jean-Bernard Vivier (GO). Plusieurs articles sont sous-évalués, des projets sont mis de côté et attendent les modifications budgétaires pour être revus à la hausse ou annoncés.

La population n’augmente pas ! Les projets évoluent lentement et n’amènent pas les ressources espérées. Nous traînons toujours de gros investissements du passé.

Pour 2023, le boni à l’exercice propre est de 15 000 €, 400 000 € il y a un an ! Nouveauté, un crédit spécial de recettes a été mis en place pour 170 000 €, ce qui va sauver les meubles au niveau comptable pour l’exercice propre. Le boni global est de 441 000 €, c’était 906 000 € l’an passé ! Cela devient alarmant.

Les dépenses de personnel sont conséquentes. Nous allons donc aussi devoir faire face au financement de régime des pensions du second pilier en faveur du personnel contractuel ainsi que la prise en charge des chèques repas, 173 750 €, ce n’est pas négligeable. Nous voterons contre ce budget tant à l’ordinaire qu’à l’extraordinaire ".

Et les camions ?

"Deux points m’interpellent, a relevé pour sa part Carine Bocquet (indépendante). D’abord, le projet d’un parking pour les camions à la rue du Coucou n’est pas repris dans le budget. D’autre part, j’ai lu que nous percevrons encore des loyers pour le complexe" Les Remparts ". Il y avait" Dallas "en son temps mais à Antoing, nous avons la saga" Les Remparts "!

J’ai aussi relevé de bonnes choses ; les salaires et les chèques-repas pour le personnel. Quand c’est bien, il faut le dire. Je m’abstiendrai à l’ordinaire et dirai oui à l’extraordinaire ".