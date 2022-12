Antoing: les finances du CPAS inquiètent

"Les dépenses de personnel, incluant les évolutions de carrière et barémiques des agents ainsi que les nominations, ont été limitées à 7%. Le fonctionnement progresse de 31%, suite à l’augmentation de l’énergie, du coût du carburant et l’achat de véhicules de service. Les transferts progressent de 17%, suite à l’augmentation des dépenses pour les Revenus d’intégration sociale. La dette augmente de 19%, suite aux emprunts pour le remplacement des toitures de la maison de repos et les honoraires d’architecte" explique le président.

Les recettes de prestations progressent (+7%) suite à l’indexation du prix de l’hébergement à la maison de repos.

GO dit non

"Où allons-nous ? Plutôt que de parler de budget" étranglé "comme le relève la DG, parlons d’un budget" arrangé "selon les convenances et les exigences de la ville ! Suite à un comité de concertation, la part communale a été portée à plus de 1,8 million€, soit 300 000 € d’augmentation. Cette part communale est-elle la bonne nouvelle du jour ? Pas du tout ! Cette augmentation sera mangée de suite par le coût du second pilier de pension (190 000 €) et le solde ne couvrira pas les charges énergétiques ni les indexations prévues par le bureau du plan" lance Luc Denayer (GO). " Nous partageons la crainte de la DG et du président du CPAS qui est largement fondée de voir un CPAS qui ne pourra pas remplir ses missions essentielles légales. À l’ordinaire, nous voterons contre ce budget qui ne laisse aucune perspective et ou projection à ses dirigeants.

À l’extraordinaire, GO votera favorablement, la rénovation de la toiture du Moulin répondant à un souci d’économies d’énergie " poursuit-il.

"Les besoins du CPAS ne sont pas rencontrés malgré la forte augmentation de la part communale. La situation évolue et va encore fortement évoluer. On épuise nos réserves et les citoyens prennent sur leur épargne pour payer leurs factures mais ce n’est pas un puits sans fond. Une nouvelle population viendra bientôt frapper à la porte du CPAS" prévoit Samuel Vincent (UCA).

"Comme je ne suis pas au Conseil du CPAS, je ne peux pas juger en cinq jours. À l’ordinaire, je m’abstiens mais pour le bien-être des résidents, je vote pour l’extraordinaire du CPAS" commente Carine Bocquet (indépendante).

Se voulant rassurant, Bernard Bauwens conclut: "La ville soutiendra le CPAS dans ses demandes, notamment via des modifications budgétaires".