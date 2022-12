Péronnes: un gabion en guise de première pierre au futur terrain de BMX, VTT et de Trial

Vu les circonstances atmosphériques de ces derniers jours, il s’était avéré impossible de cimenter la toute première pierre du bâtiment ! Face à cette situation, la société mouscronnoise Interconstruct, chargée de la réalisation de l’ensemble sportif, a imaginé de faire remplir un gabion métallique par des pierres bleues signées par les invités du jour. En préambule à cette cérémonie, grâce à l’utilisation d’additifs prévus afin de pouvoir travailler sous le zéro degré, trois dalles de béton avaient été coulées en début de semaine. C’est sur la dalle qui servira de base au tremplin de départ de 5 m, l’autre étant destinée à celui de 8 m et la dernière à la cafétéria, que s’est déroulée la partie "académique".

Quasi anonyme, venu seul en toute simplicité, le ministre wallon du budget, Adrien Dolimont, était de la partie. Retenue par d’autres obligations ministérielles liées à la Défense, Ludivine Dedonder s’était excusée. Se prêtant au jeu, le ministre Dolimont a apprécié de devoir signer une petite pierre qui serait placée dans le gabion symbolisant le lancement des travaux. Le bourgmestre, les membres du collège, le directeur général, les responsables d’Interconstruct et autres invités se sont ensuite prêtés au même exercice.

Objectif les JO de Paris

Vu la température polaire, c’est dans les installations de l’Adeps que s’est ensuite déroulée la séance protocolaire durant laquelle les plans du complexe sportif ont été présentés au ministre du budget.

Dans son intervention, le bourgmestre Bernard Bauwens a rappelé la genèse de ce dossier lancé il y a cinq ans. L’idée est de créer une base de loisirs et de construire une piste de BMX-VTT-Trial sur un terrain de 6 ha dénommé la "Presqu’Île de l’Escaut". Pour ce projet, estimé à 3,3 millions € TVAC, la Ville a reçu du ministre du budget de l’époque, Jean-Luc Crucke, un subside (2,7 millions €) dans le cadre du WAO (Wallonie ambition or). Suite à la crise, ce budget a été revu sérieusement à la hausse (1 million €) et s’élève à présent à 4,3 millions d’euros.

Vu la conjoncture, le bourgmestre a demandé au ministre si l’enveloppe fermée des subsides pouvait être rouverte et adaptée. "Le ministre n’a pas dit non et nous a invité à rentrer un dossier", nous a précisé Bernard Bauwens. Le traçage de la piste VTT aura lieu en janvier prochain, la piste BMX devant être opérationnelle pour le 1er juin. L’ensemble du complexe devrait être mis à disposition au plus tard à la fin de l’année 2023, l’objectif étant que les athlètes participant aux JO de Paris en 2024 puissent venir s’entraîner à Péronnes.