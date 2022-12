Antoing: installations au conseil et au collège en préambule au budget

Ensuite, c’est Mélanie Mory qui a prêté serment en tant que nouvelle échevine, après le décès de Thierry Desmet. La nouvelle venue au sein du collège assumera dans un premier temps les fonctions du défunt, notamment les travaux, le développement rural, l’énergie, l’industrie, le développement économique et les espaces verts.

Explosion des transferts

À l’instar de l’examen des nouvelles conditions pour l’exploitation du club-house de la Marina à Péronnes, l’autre point phare de la soirée a été la présentation du budget 2023 de la Ville par le bourgmestre, responsable des finances.

Au service ordinaire, avec des recettes de 15 396 315 € et des dépenses de 14 955 291 €, on enregistre un boni de 441 024 €. À l’ordinaire, parmi les dépenses, on retrouve le personnel (5 250 719€), le fonctionnement (2 767 449 €), les transferts pour le CPAS, la zone de police et la zone de secours (4 621 885 €) ainsi que la dette (2 050 468 €). Le coût du CPAS augmente de 19%, celui de la police de 35% !

Le total des dépenses à l’exercice propre est de 14 690 522 €. Compte tenu des dépenses des exercices antérieurs (136 527 €) et de prélèvements (128 242 €), le total général des dépenses est de près de 15 millions d’euros.

À l’extraordinaire (investissements et travaux), avec des recettes de 7 641 413 € et des dépenses de 4 959 695 €, le budget présente un excédent de 2 681 718 €. Le total des dépenses à l’exercice propre est de 3 509 595 € dont 3 442 420 € d’investissements. Voilà pour les chiffres principaux.

Au service ordinaire, le budget 2023 de la Ville a été voté majorité contre opposition (sauf Carine Bocquet, abstention). Dans une prochaine édition nous reviendrons sur les commentaires de la majorité mais aussi sur la position des trois composantes de la minorité (GO, UCA et Carine Bocquet).