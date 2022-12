Antoing-Bruyelle : quel sera le (bon) chauffage du futur ?

Il faut réfléchir…

"Pour cette production, j’avais pensé à une pompe à chaleur. On a des panneaux solaires. Le coût du pellet a augmenté de quatre fois, pas le mazout. En termes d’écologie, ce n’est pas le meilleur moyen. Le pellet c’est bien mais on n’est pas dans le renouvelable. Or, on a le souhait dans la commune d’Antoing, de par les moyens que l’on a mis en œuvre depuis plusieurs mois et de par la création de la commission énergie, de favoriser d’autres sources et de montrer l’exemple. Ici, je suis sceptique. J’imagine qu’il y a eu une étude pour les besoins réels. Combien de litres d’eau chaude a-t-on besoin par entraînement ?", demande le conseiller UCA.

"L’installation disposera d’un ballon de réserve d’un m3 d’eau", dit Pascal Detournay (DG). "Une étude a été faite par notre ingénieur des bâtiments ainsi que par les entrepreneurs qui ont été contactés", précise le mayeur.

"Le pellet est de moins en moins le moyen conseillé pour chauffer un hall sportif. Il existe aussi des chaudières qui fonctionnent au gaz et au pellet. On peut choisir selon le besoin et le prix. Vu le montant de l’investissement, il faut réfléchir si on n’a pas fait une erreur sur ce choix", relève Jean-Bernard Vivier (GO).

"On va se renseigner mais il faut avancer car la chaudière est morte. Il faut du chauffage pour les enfants, notamment les plus petits. On reviendra vers vous le mois prochain mais si l’étude a été faite convenablement… moi j’avance", conclut le bourgmestre. Unanimité.