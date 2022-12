Policiers et pompiers : le coût des secours explose pour Antoing

Concernant les pompiers, la dotation pour 2023 a été fixée à 247 439 € selon la clé de répartition retenue par le gouverneur de la province de Hainaut en 2022 (NDLR: une action en recours est toujours d’actualité concernant les critères retenus par le gouverneur). Cette dotation financière a été prévue au budget 2023 de la Ville qui sera examiné fin de ce mois.

"On attend toujours les résultats des recours qui ont été introduits. Cependant, les 247 439 € qui sont inscrits au budget, c’est de l’argent public, qu’il vienne de la Ville ou de la Province !", est intervenu Luc Denayer (GO).

"Cependant, il y a un conflit sérieux et latent qui perdure entre le management, les pompiers professionnels et les pompiers volontaires. Il y a eu des réunions mais il y a toujours des drapeaux de protestation dans toutes les casernes. Il est plus que temps que les managers se mettent autour de la table ! Les managers de la zone doivent être plus à l’écoute de leurs pompiers", poursuivait le conseiller qui a souhaité une intervention du bourgmestre concernant cette problématique. Son groupe s’est abstenu lors du vote.

"Il va y avoir un audit. J’espère que cela permettra de trouver des solutions. Mais rassurez-vous et que les citoyens soient rassurés, toutes les interventions sont honorées dans les temps. Je rappellerai enfin que le gouvernement fédéral intervient financièrement pour les véhicules mais pas pour le personnel", a indiqué Bernard Bauwens.

Police : le double en 10 ans !

Du côté des policiers, cela ne s’arrange pas non plus sur un point essentiellement financier. "La dotation principale est de 1 077 723 € et la dotation complémentaire pour le bâtiment Becquerelle est de 20 153 €. Ces nouveaux chiffres (actualisés) sont déjà inscrits dans le budget 2023 de la Ville", précisait le bourgmestre.

"En 2010, on en était à 534 000 €. En dix ans, on a donc doublé le chiffre de la police ! Cela me fait peur. À ce rythme-là, on va en arriver à 10% du budget ordinaire de la ville d’Antoing ! Cela devient impayable", intervenait Samuel Vincent (UCA) qui s’est abstenu.

"C’est une augmentation de 35% ! Le bas de laine de la zone est vide, il n’y a plus de sous ! Il y a eu des indexations de salaires. À 85%, cette augmentation concerne les traitements et à 15% le fonctionnement. Pour le budget 2023, on devait trouver 5,4 millions, moins 1 million suite au compte 2 021 qui est bon", a expliqué le bourgmestre.

Le budget de la zone ne tient toujours pas compte de la construction d’un nouveau commissariat périphérique à Antoing (1,2 million). Jouxtant l’administration, le terrain a déjà été acheté par la Ville, puis rétrocédé pour l’euro symbolique à la zone de police. À quand la suite ?