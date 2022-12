Antoing: 395 871 €

Brugelette: 500 000 €

Brunehaut: 500 000 €

Ellezelles: 500 000 €

Estaimpuis: 500 000 €

Pecq: 500 000 €

Rumes: 349 947 €

Silly: 500 000 €

Les moyens dégagés par le gouvernement permettront aux communes lauréates de moins de 12 000 habitants de disposer, jusqu’en 2026, d’une aide régionale de maximum 500 000 € visant à mettre en œuvre des projets destinés à:

– Promouvoir la cohérence et la polyvalence des bâtiments et/ou des espaces publics qualitatifs et durables pouvant être entretenus à moindre coût ;

– Soutenir l’aménagement d’espaces publics, végétalisés, perméables et conçus pour permettre une infiltration aisée des eaux pluviales ;

– Renforcer la sécurité et l’accessibilité pour tous des espaces publics ;

– Renforcer la communication destinée aux citoyens.

Cette action "Cœur de village" vis-à-vis des communes moins densément peuplées s’inscrit dans une démarche plus globale, appelée "#Ambitionscommunes". Cette dynamique collaborative, lancée cette année, vise à identifier les problématiques spécifiques rencontrées par ces communes et à co-construire des solutions pragmatiques et innovantes.