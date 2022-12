Un terril de 2,6 millions de m3 !

Le projet, qui a fait l’objet d’une étude d’incidences, n’est pas conforme au plan de secteur (zone agricole). Le collège communal d’Antoing est compétent pour délivrer le permis unique. Carine Bocquet, conseillère indépendante, a interrogé le collège concernant le devenir du site archéologique du tumulus romain, la hauteur de cette butte et son impact environnemental. L’échevin de l’Aménagement du territoire Gauthier Dudant a fourni quelques précisions: "Il y aura d’abord la démolition d’un ancien corps de ferme au chemin du Trou, puis un aménagement paysager de 21 places en 2026-2027. La butte se situera le long de la chaussée de la Clinckererie, face à la rue de l’Abyssinie et du Trou Billemont sur une superficie de 12,2 hectares. Le site du tumulus et son accès sont inchangés pour le moment", a-t-il dit.

En cinq phases…

La construction de la butte sera phasée. Durant les six premiers mois, à proximité de la chaussée de la Clinckerie, un plateau d’une hauteur de 50 m, soit 29 m au-dessus du niveau naturel du sol, sera réalisé.

Dans une seconde phase, ce plateau s’étendra en direction du nord du site.

Lors de la troisième phase, dans les deux ans, ce plateau grimpera à 83 mètres, soit 40 m au-dessus du niveau du sol. Deux bassins d’orage végétalisés, dont un de 600 m, seront creusés.

Durant la phase n°4, dans les trois ans, dépôt des derniers remblais.

En phase n°5, végétalisation de tous les remblais et aménagement paysager destiné à accueillir le public. Afin de respecter les normes acoustiques, le chantier fonctionnera de 7h à 17 h, puis dès 6h du matin lorsque le merlon tampon sera érigé. "Une réunion a déjà eu lieu avec les habitants de la cité de l’Abyssinie et les responsables du projet", a précisé le bourgmestre Bernard Bauwens. Le dossier complet peut être consulté chaque jour ouvrable du lundi au vendredi (9h à 12 h) et le mercredi (13 h 30 à 16 h 30) au Centre administratif d’Antoing (service urbanisme). Le dossier est aussi accessible le samedi matin (9h à 11 h), uniquement sur rendez-vous à prendre au minimum 24 h à l’avance (069/ 33. 29.17). Les observations écrites ou orales sont à déposer à l’administration communale jusqu’à la clôture de l’enquête. Toute explication peut être obtenue auprès de la SA Cimenteries CBR (0477/34.85. 41), du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire délégué du SPW (065/ 32. 80.11).