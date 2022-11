Antoing : et pourtant, il y a de l'emploi...

Des emplois à pourvoir mais peu de candidatures

"Nos félicitations. Franchement, c’est du beau travail, très bien fait. Ce document est facile à lire et agréable à comprendre", commentait Jean-Bernard Vivier, chef de file du groupe GO. Cependant, il y a un point qui m’inquiète à nouveau. C’est par rapport au chômage. Avec tous les chantiers qui se sont ouverts à Antoing depuis deux à trois ans, il y a des possibilités de travail. Il y a de l’emploi ! Or, on n’arrive pas à faire diminuer le chiffre du chômage. Ou il y a un manque de communication ou les gens ne cherchent plus à travailler ! Il y a des possibilités d’emploi à Your Nature, à l’Escale, dans les cimenteries, à la sucrerie et d’autres, notamment des ASBL qui se sont mises en place sur le site de Péronnes. Malgré tout cela, on n’arrive pas à diminuer ce chiffre de chômage

(NDLR: 266 chômeurs complets indemnisés et 246 temporaires). Quand je vois le peu de gens qui ont répondu à des appels d’offres, il est temps que ces gens comprennent qu’il faut travailler un petit peu ! Le chiffre du chômage est interpellant ".

Entre ceux qui savent ce qu’ils veulent et ceux qui savent ce qu’ils ne veulent pas…

Pour une population de 7670 habitants, le taux de chômage à Antoing est aujourd’hui sous la barre des 10%. Il a été jusqu’à 15% vers 2010. "À la sucrerie de Fontenoy, on recherche des électromécaniciens. Or on n’en trouve pas ! Le Forem a fait une série de formations pour Your Nature, maintenant… il y a des gens qui ne veulent plus travailler", est intervenu le mayeur.

"On a fait appel au Forem pour un poste d’infirmière au CPAS. On n’a reçu qu’une seule candidature. Cette personne nous a dit: " Je veux tel temps de travail, tel contrat ou je vais ailleurs ". C’est la même chose dans un tas de secteurs, notamment la cuisine, le nettoyage….On ne trouve plus personne !" a précisé Claudy Billouez, président du CPAS.

« Inemployabilité »

"Il y a un nouveau terme depuis peu. C’est" inemployabilité ". Ce sont des gens qui ne travailleront jamais. On a eu le cas d’un Antoinien qui s’est présenté à plusieurs reprises pour obtenir un emploi, puis l’a saboté juste pour se faire virer ! À ce jour, tout Antoinien non-qualifié peut encore trouver un emploi à Your nature. C’est à côté", est intervenu Samuel Vincent (UCA).

"Qu’est ce qui motive encore les gens à travailler lorsque l’on voit la différence minime entre le salaire de celui qui travaille et celui qui perçoit une allocation" a souligné Dominique Chevalier (GO). "Aujourd’hui, un chef de famille touche une allocation mensuelle de 1600 € !" a précisé le président du CPAS.