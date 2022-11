Péronnes: pour la Concorde, bientôt la Sainte-Cécile du 150e

En avril dernier, le concert de gala Time Machine avait été le point de départ de la saison des 150 ans de La Concorde. De l’album souvenir se sont échappées des images d’époque et une sélection des plus beaux morceaux joués par l’harmonie depuis sa naissance. "Bon Anniversaire", une création du directeur musical Benoît Chantry, avait rassemblé l’harmonie, l’orchestre des cadets, et le public en point d’orgue de l’hommage à tous les prédécesseurs.