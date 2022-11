Une première scène de coups a lieu le 15 juin 2022. Les policiers retrouvent la victime avec des contusions au visage et sur le corps. Son fils de 9 ans présente également des bleus sur les bras et les jambes ; le gamin a expliqué avoir voulu s’interposer entre les adultes... Le prévenu a été une première fois arrêté et entendu par le juge qui l’a relâché en lui demandant de ne plus fréquenter Madame en raison de leur relation toxique.

Malheureusement, le couple a voulu se reformer à l’annonce de la grossesse de la dame. Une deuxième scène de coups arrive alors au mois d’août dernier et l’homme est de nouveau arrêté.

Pour le prévenu qui minimise encore les faits, le procureur du roi rappelle que "bousculer au sens de la loi c’est quand même donner un coup".

« Un gamin, on le prive de télé, on ne lui fait pas une balayette! »

Le rapport du médecin laisse entendre que Madame a reçu bien plus qu’un coup de coude involontaire ou subi une simple bousculade. Ce qui a également interpellé le procureur c’est les coups donner à l’enfant. "Un gamin de 9 ans, on ne le touche pas ! On le punit en le privant de télé, mais on ne lui fait pas une balayette."

Étant donné les faits peu anodins, le ministère public requiert 18 mois de prison, tout en ne s’opposant pas à un sursis probatoire pour que le prévenu apprenne à gérer son impulsivité et ses excès de violence.

L’avocat de la défense s’accorde sur cette solution et ajoute qu’un regroupement familial aura lieu à la naissance de l’enfant, permettant ainsi à Monsieur de régulariser son séjour.

Le jugement sera rendu le 29 novembre.