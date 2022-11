Antoing : le deuxième pilier de pension est sur les rails

"Le mayeur parle ici de la cotisation de responsabilisation. Pour 2022, sans le facteur d’aggravation pour les communes qui n’ont pas adhéré, on en est à 62 000 €, avec une arrivée à 200 000 € en 2027. Ce facteur d’aggravation va évoluer jusqu’à 100%. En 2027, on serait donc à 400 000 € ! Le coût exact pour la Ville et le CPAS sera présenté lors du prochain conseil. Nous aurons les documents d’Éthias qui effectuera le calcul avec les données qu’on va leur transmettre", a expliqué Pascal Detournay, directeur général.

Dur pour la commune, mais bien pour le personnel !

"On parle de 3% de la masse salariale" est intervenu le conseiller Julien Bauwens (PS). "Cela fera plus ou moins 80 000 €" a précisé le DG.

Julien Bauwens poursuit: "C’est toujours dommage que ce soit du public qui tape sur du public. On assiste à une responsabilisation des communes pour un système de pension qui devrait être financé par le Fédéral, qui ne prend pas ses responsabilités, ou des mesures régionales. Ici, le système sanctionne les communes qui ne le feront pas ! Techniquement, nous n’avons plus le choix devant nous. Maintenant, c’est une bonne nouvelle pour le personnel, pour les contractuels. Il faudra faire un plan de nominations pour maintenir la cotisation de responsabilisation à un niveau acceptable pour les finances communales, d’où l’intérêt d’avoir des chiffres précis pour savoir ce que l’on va dépenser dans l’avenir, tant pour la Ville que le CPAS. D’autant que les finances vont être grevées par un certain nombre de choses, dont les augmentations salariales et le coût énergétique. La plus grande prudence budgétaire est de mise notamment pour le CPAS qui se retrouvera plus vite face à des difficultés puisque le CPAS ne peut pas lever de taxes".

Un montant fixe

"Le CPAS n’a jamais été dans le rouge. On sera toujours là, le CPAS peut respirer. Je suis l’échevin des Finances. Je serai attentif à l’aide à donner au CPAS" a assuré le mayeur.

"Vous avez tardé à prendre ce pilier de pension. Aujourd’hui, vous avez le couteau sous la gorge mais cela va profiter aux contractuels. Nous allons soutenir cette proposition. Cela aura des conséquences sur le budget que l’on votera le mois prochain. Il faudra éviter les dépenses somptueuses" a dit Luc Denayer (GO).

"Attention, le deuxième pilier n’est pas une augmentation de pension. C’est un montant fixe que recevront les agents" a insisté le bourgmestre. Unanimité.