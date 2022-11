Lancé il y a six mois, le marché concernait l’exploitation du club-house, de son restaurant et de sa terrasse. Le 24 mars dernier, le conseil communal avait approuvé le cahier des charges, l’estimation, le mode de passation et les conditions de ce marché.

"Malheureusement, les offres reçues étaient toutes entachées d’irrégularités substantielles entraînant leur nullité. Le collège, en sa séance du 14 octobre, a donc décidé de renoncer à attribuer le marché et de relancer une nouvelle procédure de passation de marché. L’objet du marché et les conditions de celui-ci sont inchangés à l’exception de l’estimation. Celle-ci est évaluée à 900 000 € par an, fois dix 10 ans, soit 9 millions d’euros TVAC", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Dans un des deux dossiers, il y a eu un manque de signature. Dans l’autre, l’offre était nettement insuffisante par rapport à l’estimation" est intervenu Pascal Detournay, directeur général.

Ouverture en été ?

"Dans ce dossier, on s’enlise ! Un chiffre d’affaires de 900 000 € par an, cela fait quelque 2 500 € par jour… c’est énorme !. C’est surestimé, d’autant que nous ne sommes pas des spécialistes de l’Horeca. Il faut revoir ces chiffres à la baisse", est intervenu Samuel Vincent (UCA).

"Ce montant est énorme d’autant qu’il y a de la concurrence dans ce secteur", intervenait Fabien Verscheure (GO).

"On a déjà du mal à trouver un gestionnaire pour la Marina. Après cela, il y aura aussi le port et l’Office du tourisme. On doit absolument faire une réunion avec tous les intervenants", suggérait Jean-Bernard Vivier, chef de file du groupe GO.

"Pour rappel, le montant de 900 000 €, c’était déjà dans le premier marché de service. L’été, ce sera opérationnel", a réinsisté Bernard Bauwens.

Le groupe GO s’est abstenu.

Un petit paradis fiscal !

Unanimement, le conseil a approuvé la reconduction des taxes pour 2023. Le précompte immobilier reste fixé à 2 600 centimes additionnels tandis que la taxe additionnelle à l’IPP est toujours de 7%. Antoing reste un petit paradis fiscal !