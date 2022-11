Le 14 juillet, le conseil communal d'Antoing décidait d'introduire un recours auprès de la ministre de l'Intérieur. La Ville demandait à Annelies Verlinden de déclarer recevable et fondé le recours introduit par Antoing et par conséquent d'annuler purement et simplement l'arrêté du Gouverneur.

Comme 5 autres communes

Vu l'absence de décision de la ministre et donc le rejet implicite du recours introduit, il vient d'être proposé au conseil communal d'introduire, auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'État, un autre recours toujours à l'encontre de l'arrêté du gouverneur de la province.

"Six communes sont concernées. Les autres ont déjà voté ce recours contre le coût de la zone de secours", a précisé le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Cela fait des années que ce problème est évoqué. Quels sont les frais qui ont été engagés à ce jour?", a demandé Samuel Vincent (UCA) qui s'est abstenu sur ce point.

" Une fois encore, ce sont les petites communes qui paient pour les villes. On se demande sur quoi se basent le gouverneur et un ministre qui ne répond même plus! Or, le Conseil d'État dit que l'arrêt du gouverneur n'est pas assez motivé. À présent, il faudrait voir pour engager une procédure au civil.

D'autre part, il y a le climat au sein de la zone de secours avec le chef de zone, M. Lowagie qui est en arrêt de travail et le président de la zone qui menace de démissionner. On pourrait postuler la présidence et adopter une autre mesure pour déterminer le coût de la dotation... ", a suggéré Luc Denayer (GO) dont le groupe a approuvé le recours auprès du Conseil d'état.

Entretien et réparation de l'éclairage

Sur proposition de l'intercommunale Ores-Assets, la Ville a décidé de renouveler son adhésion au service lumière pour l'entretien et les réparations de l'éclairage public communal. Ce nouveau contrat porte sur une durée de quatre ans. Dès 2023, le forfait annuel s'élèvera 27671€ TTC.