Du rififi au sein de GO à Antoing : Carine Bocuqet siègera désormais comme indépendante

Elle réplique : "Je ne démissionnerai pas de mon poste. N’en déplaise à un autre membre du GO (NDLR: le conseiller au CPAS Marc Soenens), qui ne montera pas à ma place. Je reste. Avec mes 353 voix de préférence, j’ai aujourd’hui l’impression d’avoir été un attrape-voix ! Je n’ai pas fauté, je n’ai pas" merdé ". J’irai jusqu’à la fin de mon mandat, par respect envers mes électeurs"

M Vivier précise : "Malgré plusieurs réunions de partages, d’échanges, d’explications et de médiation, notre groupe est amené à prendre ses distances avec un de ses membres et surtout vis à vis de son entourage. Ce n’est pas une exclusion mais une prise de distance mutuelle entre le groupe et la conseillère qui n’arrive pas à gérer son privé et sa vie politique. Il était devenu ingérable de voir l’ensemble de travail du groupe se retrouver sur les réseaux sociaux ou sur la place du marché quelques heures après nos prises de décisions. L’ensemble du travail du groupe était perdu. Pire encore, lors des absences de Mme Bocquet, les résumés de réunion ou de groupe de travail envoyés se retrouvaient sur les réseaux avec des touches personnelles par un proche de la conseillère. De plus, ce personnage n’hésitait jamais à dénigrer, à attaquer personnellement ou à insinuer de manière insidieuse l’ensemble du groupe mais aussi de la population ou du conseil communal"

Mme Boquet rétorque : "Mon mari, puisqu’il s’agit de lui, n’a jamais été informé des rapports de GO. Jamais"

Rien n’y fait. M. Vivier conclut : "Après une discussion profonde et de longue haleine, il a été décidé par Mme Bocquet et par le groupe de ne plus travailler ensemble"