Premier tir de mines sur le site de Rive gauche ce mercredi à Bruyelle

D’ici la fin de l’année 2022, une dizaine de tirs, tous de très faible puissance, seront réalisés. Chacun de ces tirs aura lieu entre midi et 13h. Cet horaire pourrait toutefois être légèrement adapté pour tenir compte des conditions climatiques ou opérationnelles, dans le but exclusif de garantir l’efficacité et la sécurité des tirs.