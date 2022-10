Quelque 150 personnes étaient regroupées, dans un profond silence, vendredi midi sur le perron du Centre administratif d'Antoing. Tous les visages étaient livides, marqués par la tristesse et la douleur. A ce rendez-vous lancé par la Ville, le collège et les conseillers communaux ont répondu présents bon nombre de membres du personnel, qu'il soit administratif ou du service des Travaux. À leurs côtés, on notait la présence de représentants du CPAS, de la police et des pompiers… mais aussi de Monsieur tout le monde. La diversité des personnes qui ont assisté à cette cérémonie marquait bien l'attachement de tous au disparu, que ce soit dans ses fonctions d'échevin ou encore de libraire.

L'hommage s'est déroulé en présence de Nadège, l'épouse de Thierry; de Lucas et Martin, ses fils; de son frère Philippe et de membres de la famille.

En lieu et place de la traditionnelle "minute de silence", c'est par une "minute d'applaudissements" qu'a débuté cette cérémonie à midi tapant. Le perron du Centre administratif en a tremblé...

©EdA

À quelques pas d'une photo de l'ancien échevin des Travaux, visiblement très émus, le mayeur et le directeur général, Pascal Detournay, ont retracé la carrière politique de Thierry Desmet. Tous deux ont évoqué les dossiers pour lesquels le défunt s'était battu, corps et âme, ces dix dernières années. La liste est longue. Tant le bourgmestre que le DG se sont engagés à finaliser et à mener à bien les dossiers en cours dont il avait la charge. " On ne l'entendra plus siffler tous les matins dans les couloirs des bureaux ", a rappelé un des deux intervenants, soulignant ainsi l'omni bonne humeur du disparu. Au terme de cet hommage, nombre de citoyens sont allés réconforter les membres de la famille.

Alors que rien ne laissait présager un tel drame, Thierry Desmet a été terrassé par un arrêt cardiaque en milieu hospitalier mercredi matin. Après incinération, ses cendres seront dispersées ce lundi 24 octobre vers 13h au cimetière d'Antoing. Notre journal présente ses plus sincères condoléances à toute sa famille et ses proches.