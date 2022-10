Antoing : hommage ce vendredi midi à Thierry Desmet

La Ville lui devait bien un hommage au lendemain de son décès inopiné. La minorité politique du Pays Blanc s’est d’ailleurs exprimée à ce propos dès mercredi, évoquant notamment la disponibilité et la cordialité des propos lors de réunions avec l’échevin.

"Vendredi midi, une cérémonie d’hommage aura lieu sur le perron du Centre administratif […] Il y aura probablement une prise de parole", indiquait jeudi matin Bernard Bauwens, bourgmestre d’Antoing.

Et pour la suite… "Les réunions politiques sont annulées, sauf le collège. Il y a des points importants qui doivent être approuvés afin de passer lors du prochain conseil communal. Nous sommes tenus par des délais".

Quid de l’avenir ?

En principe, le siège de conseiller communal devrait revenir à David Leleu, conseiller de l’action sociale et actuel premier suppléant au conseil communal. Note: les deux suppléants suivants sont Rita Rapaille et Muriel Hiroux, également conseillères de l’action sociale. Ensuite le parti socialiste va se réunir afin de désigner un nouvel échevin. "Il a été décidé de compléter le collège qui était composé de six personnes jusqu’il y a peu. Parmi les conseillers, un nouvel échevin va donc rejoindre le collège" dit Bernard Bauwens.