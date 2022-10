Maubray : la fête de la Mob'raisienne, plus que jamais dans l'air du temps

Bénéficiant d’un soleil radieux et d’une douceur printanière, cette festivité s’est tenue à proximité du Salon Jurion, dans une zone longeant le cadre idyllique du canal de Maubray. Sur place, les visiteurs ont pu découvrir les diverses échoppes d’un marché de producteurs et d’artisans locaux. Tout en dégustant des produits régionaux et des bières artisanales, d’aucuns ont pu participer à des ateliers “ Do it yourself ”, culinaires ou de compostage tout en parcourant l’exposition de macrophotos de Xavier Tesse ou en s’aventurant dans une balade sauvage ou dédiée au patrimoine.