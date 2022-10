Antoing: on a fait place nette avant la construction du nouveau quartier de la Pêcherie

En entrant dans la cité princière par la rue des Ponts, vous pouvez, très provisoirement, découvrir une vue inédite sur le château. En trois semaines, la société Tradeco a procédé à l’élagage des arbres puis à la démolition des six maisons implantées à droite à l’entrée de la rue des Ponts. Pour certaines habitations situées en face du chantier, c’est probablement la première fois que le soleil illumine leur salon. Bref, ce vaste terrain étant à présent arasé et après évacuation des gravats, la construction d’un nouveau quartier pourra être lancée. Les limites de ce Plan communal d’aménagement révisionnel sont la rue des Ponts, la rue de la Pêcherie et l’ancien bras de l’Escaut.