Antoing : la princesse Maria est centenaire

La princesse a dédié sa vie à sa famille. Petite anecdote, la dernière fois que la princesse a vu son père fut en 1940 à la gare du Nord à Paris lors d’une permission. Le train à peine entré en gare, les haut-parleurs diffusaient que tous les officiers, sous-officiers et soldats en provenance de Calais devaient immédiatement réembarquer. L’offensive allemande venait de commencer ! Quelques jours plus tard, son père, qui avait le commandement de la ville de Calais, et quelques volontaires entraient dans la ville pour la défendre. Ils y sont morts lors des bombardements de la cité côtière. Les dernières paroles que le père de la princesse lui adressa en l’embrassant furent "Et maintenant on va se battre pour Dantzig !"…

On souhaite à la radieuse princesse encore de nombreuses années d’existence auprès des siens.