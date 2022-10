Au profit de « Viva for life »

Depuis 2019, diverses actions au profit de l’opération « Viva for Life » sont menées par Nadine Durieux. Durant cinq semaines, les vendredis et samedis, l’Antoinienne cuisinera et vendra des crêpes dans le hall d’entrée du supermarché Carrefour à Froyennes. « La farine est offerte par l’enseigne. Ce sont des crêpes, garnies au choix (chocolat, confiture…), vendues au prix de 2 €», explique-t-elle. Les dates : ces vendredis 7 et samedi 8 octobre, les 28 et 29 octobre, les 4 et 5 novembre, les 2 et 3 ainsi que les 9 et 10 décembre. Nouveauté cette année, une marche et un apéro-dînatoire seront proposés au départ de la Maison Rurale, rue Albert 1er à Calonne, les samedi 15 et dimanche 16 octobre. De 8 à 15 h, randonnée vers le site des Cinq Rocs à Calonne et vers Chercq. Circuits de 5 et 10km. PAF : 3 €. Sur place, de 10 h à 17 h, jeux d’antan (fer, kicker, trou-madame…) et dégustation d’assiettes amuse-gueule froides ou chaudes. Possibilité de petite restauration. Fr. Gh.