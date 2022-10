Pour lutter contre les logements inoccupés à Antoing

"La SWDE et les gestionnaires des réseaux électriques pourront communiquer ces informations aux Communes. Afin de régler cette collaboration, le gouvernement wallon propose un accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l’échange de données", a expliqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Que va-t-on faire concrètement. Aura-t-on le courage de poursuivre ? Dans certains cas, ne faudrait-il pas interpeller les propriétaires afin de savoir pourquoi leur bien n’est pas loué ? Paradoxalement, à Antoing, le nombre de logement augmente et la population diminue", est intervenu Samuel Vincent (UCA).

"À l’époque, la législation de la ministre Onkelinx n’a pas fonctionné. Ici, on délègue les compétences des uns aux autres. C’est de la délation. Soit c’est pour taxer, soit c’est pour mettre à disposition des biens à des personnes qui en ont besoin. Si le propriétaire ne fait pas les travaux, il y a toujours le droit de réquisition", a précisé Luc Denayer (GO).

"Le but, c’est de taxer pour que l’on remette les biens en état", a précisé le mayeur. Sur ce point, la minorité s’est abstenue.

75 euros pour les mariés !

Désormais, comme cadeau offert par la Commune, une prime de 75 € sera octroyée lors d’un mariage. "Comme nous étions à court d’idées pour les cadeaux, on a imaginé cette prime. Cette prime sera à utiliser auprès des commerçants d’Antoing participant à l’opération", a expliqué Viviane Delépine, échevine de l’État civil.

"Que pour les mariés ! Et les cohabitants légaux ? C’est vraiment rétrograde. On aurait pu trouver une prime plus originale ! J’ai l’impression d’être 40 ans en arrière. Ce sera non, sauf si vous acceptez la cohabitation légale", est intervenu Samuel Vincent (UCA).

"Avec une moyenne de 16 couples mariés par an, multiplié par 75 €… ce n’est pas cela qui va grever nos finances. De plus, cela va peut-être rectifier des situations de fait", indiquait pour sa part Julien Bauwens (PS), conseiller et président de la Société de logement.

"La cohabitation légale, c’est dans l’ère du temps. C’est une autre manière de s’unir. On pourrait y réfléchir", relevait Luc Denayer (GO).

Finalement, le collège ayant décidé de revoir sa copie en matière de cohabitation légale, c’est à l’unanimité que ce point a été voté.