Vieux canal Maubray - Péronnes : l'eau manque d'oxygène, les riverains aussi !

Rue du Canal à Péronnes, à l’endroit où le vieux canal rejoint le Grand Large, le constat est toujours préoccupant. Plusieurs riverains sont remontés face à ce problème environnemental.

" Et encore, c’était pire il y a un mois, confie Yannick Mahieu, qui habite rue du Canal. Néanmoins, vous pouvez encore voir les cadavres de carpes, de brèmes et même de canards ou de poules d’eau. Il y a quelques semaines, quand les températures étaient très élevées, la puanteur était terrible.

Ici, les températures ont baissé et le phénomène n’est plus aussi fort, même s’il est toujours présent.

Nous ne voulons pas embêter le monde mais il faudrait que cette situation soit prise en mains. Nous sommes plusieurs à avoir déjà alerté les autorités wallonnes, le fluvial et la Commune. Les réponses ?

Manque de temps, manque d’effectifs, de moyens financiers. Tout le monde se plaint mais personne ne bouge. On ne demande pourtant pas grand-chose. En plus, c’est une zone où les poissons aiment venir se reproduire. C’est toujours magnifique à voir. On aime notre cadre de vie, mais là, il y a un problème. "

« Même les chiens ne vont plus à l’eau »

On l’a déjà dit, les arrivées d’eau sont souvent coupées, avec comme conséquence l’envasement de l’ancien canal. Le souci est connu et une partie de la solution réside dans de l’apport d’eau de l’extérieur afin d’oxygéner l’eau des biefs. Depuis un bon moment déjà, les cyanobactéries prolifèrent et les animaux meurent.

"Les chiens n’ont plus intérêt à aller dans l’eau. Quand j’étais jeune, je nageais près d’ici. Ce ne serait plus possible maintenant", assure Yannick. Et pour couronner le tout, les riverains ont dû composer aussi ces derniers temps avec un énorme nid de frelons en haut d’un arbre. La loi des séries…