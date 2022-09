«Le bateau de la honte» gâche la vue des riverains de la rue du Canal à Péronnes

"Là non plus, les choses ne bougent pas, constate Yannick Mahieu. Nous avons pourtant déjà manifesté notre mécontentement auprès des autorités."

Colette, une voisine de Yannick, ne comprend pas non plus: " Il n’y a pas si longtemps, un bateau, l’Oceanic, a été enlevé, visiblement parce que les autorités compétentes ne voulaient plus de bateau-tampon à cet endroit, juste devant chez nous. Or, un monsieur qui venait de perdre sa maman y vivait, indique Colette. Il est en plus très souffrant. Dans ce dossier, il y a eu un manque d’humanité flagrant. Par contre, le bateau qu’on voit sur l’autre rive et qui nous empoisonne la vue, il ne bouge pas alors qu’il n’est plus utilisé depuis des années et qu’il se délabre.

Il n’y a que les cordes qui le retiennent qui sont en bon état. Le reste, c’est le bateau de la honte. "

Nous pouvons confirmer: l’embarcation est dans un état lamentable.

Une passerelle métallique dans l’eau

Yannick, qui nous indique que la zone est sujette à des dépôts de déchets, nous montre un élément métallique qui sort de l’eau. « Il s’agit d’une passerelle qui est tombée à l’eau et qui n’a pas été ramassée au moment où le bateau du monsieur qui y vivait a été enlevé. Ça peut être dangereux, surtout que les enfants qui sont en stage viennent avec leurs petits voiliers jusqu’ici. Déjà qu’ils doivent faire face au triste spectacle des poissons morts… »