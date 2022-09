L’appel des élus étant fait, on pouvait s’attendre à un mot du mayeur à propos des faits qui se sont déroulés mercredi dernier en soirée à la résidence du "Moulin" (notre édition de lundi). Rappelons que lors d’une intervention suite à une coupure de courant, le ton a monté très fort entre le président de l’institution et un ouvrier-électricien de la Ville. Ce dernier aurait exhibé un couteau et menacé, d’une manière ou d’une autre, M. Billouez. Plainte a été déposée. L’électricien conteste cette version des faits.

Si le sujet n’a pas été évoqué par le premier magistrat d’Antoing, encore plus surprenant semble le mutisme des deux groupes de l’opposition (UCA et GO) ! Eux, qui ne ratent jamais l’occasion de soulever un lièvre dès que c’est possible, sont restés cois dans leurs terriers !

Les chefs de groupes avaient-ils été informés de l’évolution du dossier avant l’ouverture du conseil, nul ne le sait pour l’instant mais on ne saura un jour ! Si la poursuite d’une enquête policière, puisque plainte il y a eu, était le motif légitime de cette omerta, il suffisait de le préciser. Cela aurait clarifié la situation. Ici, dans le cas présent, on a l’impression que l’on cache des choses. Pourquoi ?

Ceux qui ont attendu la fin du conseil communal en espérant que l’une ou l’autre question serait posée par la minorité, ont à nouveau été déçus. Pas la moindre allusion ! C’est ce que l’on appelle une amnésie générale. Espérons que ce ne soit que passager !

Salaires et énergie

Sur l’ordre du jour proprement dit, maintenant: une première modification budgétaire a été unanimement approuvée. À l’ordinaire, l’exercice propre présente un excédent de 129 664 €. Le résultat général affiche un boni de 743 436 €. Au service extraordinaire (investissements et travaux) on constate un mali de -18 302 € à l’exercice propre et un résultat général en boni de 2 566 612€.

Parmi les travaux, suite à un appel à projet lancé en 2019 par le gouvernement wallon, l’accessibilité à l’Office du tourisme (hôtel de ville) sera améliorée (coût 158 542 €, subside de 86 031 €).

"C’est correct, on est toujours e" n boni. En matière d’énergie, vous avez adapté des choses. Par contre, je constate une grosse augmentation des dépenses pour la menuiserie Pollet (futurs ateliers communaux). Idem pour la "Maison rurale" de Calonne. Pour la taxe de séjour, vous avez inscrit 10 000 €. C’est une bonne régularisation. Enfin, il faudra faire venir la fibre optique là où on en a besoin. Je pense à Péronnes ", a commenté Jean-Bernard Vivier (GO).