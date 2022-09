Antoing: les finances au conseil

Le conseil communal se réunira ce jeudi 22 septembre à 18h30 au Centre Administratif, chemin de Saint-Druon. À l’ordre du jour : modifications budgétaires ordinaire et extraordinaire n°2 ; octroi d’une prime de mariage ; lutte contre les logements inoccupés (adhésion à l’accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l’échange de données) ; environnement : examen d’un protocole de collaboration entre les communes et le département de la police et des contrôles du SPW agriculture, ressources naturelles et environnement. Le conseil se penchera ensuite sur l’octroi de subsides aux sociétés (subside exceptionnel à l’ASBL Jardins Bios du Hainaut et octroi d’un subside au Comité des fêtes de la Ville d’Antoing pour l’organisation du marché de Noël). Enfin, budgets des fabriques d’églises, et questions-réponses.