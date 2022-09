Quartier de la Pêcherie à Antoing : 35 appartements en perspective

L’abattage des arbres dans la zone concernée est en cours. Dans un premier temps, les six maisons situées à droite en venant du pont de l’Escaut seront détruites. En lieu et place, un ensemble en U sera réalisé. Ce bloc sera construit en retrait de 2 m de la rue des Ponts ce qui permettra d’élargir cette voirie et d’y créer du stationnement. Il s’agira d’une véritable nouvelle entrée vers le centre-ville.

D’abord deux buildings

Durant la première phase du chantier, deux buildings seront construits sur deux et trois niveaux. Les appartements sur deux étages "donneront"des deux côtés, tandis que les trois étages seront en front de la rue de la Pêcherie.

Dans le premier building, du côté de la place du Préau, 14 appartements seront aménagés. Dans le second bloc, côté Escaut, 21 logements seront créés. En sus de ces 35 appartements, un rez-de-chaussée commercial a été prévu à l’angle de la rue des Ponts et de la place du Préau. Sous ces complexes, une zone de parkings semi-souterrains sera créée.

Une quinzaine de maisons

Le long de la rue de la Pêcherie, la zone de stationnement qui accueille le marché chaque mardi restera identique. Dans une seconde phase du chantier, le long de ce parking, sur le terrain épousant le bras de l’Escaut, une quinzaine de maisons unifamiliales, à un et deux étages, sera réalisée. Il ne s’agit pas de maisons "sociales".

Entre la grande aire de stationnement de la Pêcherie et le bras de l’Escaut, des accès seront réalisés entre les maisons. Ces chemins rejoindront un sentier qui sera créé le long du bras de l’Escaut. À mi-distance, une passerelle piétonne est envisagée. Elle permettra de rejoindre la presqu’île de l’Escaut dont la destination n’est pas encore clairement définie. Cette presqu’île, propriété des Voies hydrauliques, serait appelée à devenir un lieu de convivialité. On pense y poser une ancienne porte d’écluse afin d’agrémenter ce site.