Grave altercation à la maison de repos ‘Le Moulin’ qui dépend du CPAS d’Antoing

Mercredi, le personnel de l’entreprise Ores et le nouvel électricien de la Ville ont procédé au remplacement de la haute tension par de la basse tension dans la maison de repos. Les pensionnaires étant totalement privés d’électricité dans leurs chambres, la direction avait mis sur pied un certain nombre d’activités. Tout s’est parfaitement déroulé durant cette journée au terme de laquelle la société Vinçotte a procédé à la vérification de l’installation. Celle-ci a été approuvée.

En soirée, la maison de repos se retrouve dans le noir complet! Il semblerait que ce soient les petites maisons pour couples âgés, situées face à la maison de retraite, qui soient à l’origine de la panne. De fait, l’installation électrique de ces maisonnettes n’est pas conforme aux normes et ne dispose notamment pas de différentiels. Face à cette situation, le président du CPAS Claudy Billouez rappelle l’électricien de la ville qui ne répond pas immédiatement. Après une journée de labeur, l’intéressé est rentré chez lui. En soi, on ne peut l’accabler puisqu’il avait fini son boulot. Tout ce que l’on pourrait lui reprocher, c’est d’être revenu au home… en état d’ébriété! « Il explique avoir bu trois verres chez lui », indique le bourgmestre Bernard Bauwens.

La caméra parlera…

« Arrivé sur place, il n’a pas voulu réenclencher l’installation », précise M. Billouez. Suite à un mot d’humour, du président, l’électricien s’est plus qu’énervé. « Je ne veux pas mort d’homme. S’il y avait mort d’homme, je te retrouve et je t’égorge », lui a-t-il lancé. Dans la foulée, liant le geste à la parole, l’ouvrier communal a exhibé un couteau. Il a ensuite été repoussé par un second électricien également arrivé sur les lieux. Alors que l’on procédait à l’examen de l’installation électrique des maisonnettes, afin de déterminer l’origine de la panne, c’est ce second électricien qui a procédé à la remise en fonction de l’installation de la résidence.

« J’ignore quel genre de couteau il a sorti. C’est peut-être un petit couteau à dénuder », commente le mayeur. Cette scène s’est déroulée sur le perron de la maison de repos, une entrée surveillée par une caméra située à quelques mètres. L’examen de cette caméra permettra probablement d’en savoir un peu plus sur les circonstances de cette rixe. « Je n’en ai pas dormi de la nuit. Sans cesse, j’ai pensé à Alfred Gadenne qui, lui, a perdu la vie à Mouscron », explique Claudy Billouez qui, dès jeudi, a déposé une plainte auprès de la police d’Antoing. Le président est en arrêt de travail jusqu’à la fin du mois. Déjà entendu dès le lendemain des faits par le directeur général de la Ville, l’électricien risque sa place pour faute grave, si la faute est reconnue?