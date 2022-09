Nouveau quartier à la Pêcherie: cette fois, c'est du concret à Antoing!

On en parle depuis vingt ans. Mais aujourd’hui, la création d’un nouveau quartier à la Pêcherie semble s’accélérer sérieusement. Depuis deux jours, une importante partie du vaste parking du quai de la Pêcherie est réduit suite à la pose de barrières Heras. Ce dispositif a été placé au départ de la rue des Ponts, une des entrées de la ville. "On a ainsi délimité un accès pour les véhicules de chantier. Les travaux visant à construire deux buildings vont débuter. Dès la semaine prochaine, on effectuera l’élagage des arbres. Ensuite, on procédera à la destruction de toutes les maisons situées à droite lorsque l’on entre dans la ville. La rue des Ponts étant très étroite, il n’était pas possible d’évacuer les gravats via cette artère. Ceux-ci quitteront le chantier dans des camions, du côté de la rue de la Pêcherie", explique le bourgmestre Bernard Bauwens.