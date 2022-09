200 mètres de câbles volés au cimetière de Bruyelle: des commerçants et riverains privés d’électricité ce mercredi matin

Cette coupure a également impacté plusieurs proches sociétés dont le show-room Desmets, le drink Deffontaine, la friterie du Roctier et autres indépendants du coin. Seul le magasin Delhaize a pu poursuivre normalement ses activités, la grande surface ayant une alimentation électrique indépendante. Arrivés sur les lieux du chantier qu’ils avaient quitté la veille, les ouvriers de l’entreprise tournaisienne Technord n’ont pu que constater que tout le travail qui avait été effectué mardi était à recommencer, tout le câblage provisoire ayant été volé! "Le vol a eu lieu à 6h05 précises, une heure qui nous a été communiquée par l’ordinateur qui a repéré la coupure", explique un responsable de chez Technord.

Le quartier alimenté provisoirement par un groupe électrogène

Les voleurs ont été audacieux, le chantier se situant le long de la route nationale. Ils étaient aussi astucieux et visiblement bien aguerris à ce type d’opération. "Afin d’alimenter le quartier en électricité durant le chantier, la société Dutry Power avait placé un groupe électrogène dont le fonctionnement était prévu jusqu’à vendredi. Les voleurs ont d’abord sectionné le cadenas du groupe électrogène permettant d’accéder au tableau de commandes. Ils ont ensuite actionné le bouton d’arrêt d’urgence. Le groupe étant alors hors tension, il n’y avait plus aucun danger pour sectionner les câbles. Ils ont emporté huit sections de câbles longues de 25 mètres", précise notre interlocuteur.

Le temps de placer de nouveaux câbles, ce n’est que vers 11h que le courant est revenu chez les particuliers et proches sociétés. C’est à la demande d’Ores que Technord a entrepris ce chantier. Celui-ci vise d’une part à remplacer l’intérieur d’une cabine de haute tension de 6000 volts et d’autre part à placer deux nouvelles cabines plus petites pour la basse tension (400 volts). Ces deux nouvelles cabines sont notamment destinées à alimenter l’éclairage public.