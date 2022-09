"C’est notre première infrastructure du genre dans les entités de Rumes, Brunehaut et Antoing, une zone dans laquelle nous avons 660 maisons. C’est une maison à deux étages et trois chambres que nous sacrifions pour la cause. Si d’aventure notre projet ne prenait pas, il nous sera toujours possible de la relouer", explique Julien Bauwens, président de la SLHE.

Il a fallu un an de travail pour déboucher sur cette réalisation. "L’objectif est d’amener plus de cohésion sociale, dans le quartier mais aussi dans notre parc immobilier et que les locataires tissent des liens", précise le président. Pour mener à bien son projet, la SLHE s’est adjoint divers partenaires: CPAS, Planning familial, AMO Graine, IMSTAM et Plan de cohésion sociale de la Ville d’Antoing. "Pour notre part, nous allons décentraliser dans ce bâtiment une antenne sociale. Cette permanence, qui se tenait jusqu’à présent dans nos bâtiments du boulevard de l’Église, sera assurée dans cette Maison de quartier, par notre référent social", précise Virginie Pennequin, directrice-gérante de la SLHE. "En ce qui nous concerne, le but est de compléter l’offre sociale du Centre public", indique Julie Englebert, directrice générale du CPAS.

Lieu de rencontres…

Pour sa part, l’AMO Graine va ouvrir un lieu de rencontres enfants (0 à 3 ans), parents ou proches dans le bâtiment. "Le jeudi matin et cela concerne aussi les personnes isolées. Ce sera également l’opportunité de rencontres avec d’autres parents et d’autres enfants. C’est gratuit. Ce lieu de rencontre enfants-parents (LREP) se nomme "Temps d’Aime",", précise Céline Mortier, psychologue au sein de l’AMO (Action en Milieu Ouvert).

De son côté, le Planning familial tiendra une permanence un mercredi sur deux à partir du 21 septembre. Ce sera l’opportunité de discuter et d’obtenir des informations concernant des sujets tels que la contraception, les maladies sexuellement transmissibles, le phénomène de violences intrafamiliales…

Enfin, l’IMSTAM (Institut médico-social de Tournai-Ath-Mouscron) apporte également sa pièce à l’édifice. Les infirmières de cette institution ont ainsi opéré gracieusement, le jour l’inauguration, un dépistage du diabète de type 2 et de l’hypertension. Une trentaine de personnes ont participé à cette action.