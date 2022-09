Venant de Tournai, Harold et sa fille Eugénie participent depuis sept ans à la fête des courges. « Nous venons le samedi. Il y a plus de choix. En moyenne, on achète une vingtaine de kilos. Il y a bien une à deux courges pour la décoration mais c’est essentiellement à des fins culinaires que l’on fait le plein. On fait des soupes, des gratins et des parmentiers au canard. Chaque année, on teste aussi d’autres courges afin de découvrir de nouvelles saveurs. On ne surgèle aucune courge. On les stocke à la cave tout l’hiver, puis on les prépare au fur et à mesure » explique Harold. Fr. Gh.