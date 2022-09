Antoing: des courges ensoleillées

Dimanche midi, la mise sur pied de ce brunch à partir de produits locaux et régionaux a été un réel succès. Pour cette première, le nombre de convives avait été limité à 50 personnes, histoire de maintenir une certaine homogénéité au niveau des plats. Quelques jours avant la fête, le repas affichait déjà complet! Finalement, ce ne sont pas moins de septante assiettes qui ont été servies par les bénévoles de l’organisation. Au nombre des convives, on relevait la présence du prince Charles-Joseph de Ligne, venu se restaurer avec sa famille. Au fil de l’après-midi, le programme prévu s’est déroulé sans la moindre anicroche dans une ambiance bon enfant. Sur place, les tables n’ont pas désempli et les divers stands ont affiché complet. Bref, beau succès sur toute la ligne pour ce vingtième anniversaire.

Et l’an prochain?

L’an prochain, la formule sera quelque peu revue, corrigée, et renommée en "Bukolik Piknik". Le changement portera surtout le concept qui se voudra plus qualitatif. "On visera un type de festivité tel La Semo, sans le plan musical" précise le président. Les JBH entendent relancer un esprit de guinguette, une fête plus familiale et plus culturelle. À découvrir le 3eweek-end du mois de septembre 2023…