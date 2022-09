Une bagarre dans la buvette de foot: un verre fracassé sur la tête

"Je suis rentré dans la buvette, explique le prévenu. Je ne portais pas de masque, mais la tenancière m’a dit qu’elle allait m’en donner un. Et puis, un homme qui était sous l’influence de l’alcool m’a agressé verbalement. Il m’a ensuite donné un coup de poing au visage." Des témoins séparent les deux hommes. "Le gars est revenu à la charge en s’en prenant à mon père, ajoute Gérôme. Il l’a agressé et j’ai dû nous défendre… J’ai pris un verre présent sur la table et je l’ai frappé à la tête."Le père et une autre personne présente dans la buvette seront aussi blessés par les éclats de verre.