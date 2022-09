Les petits Antoiniens prêts à plonger dans la nouvelle piscine de Your Nature

"Une réunion s’est tenue la semaine dernière avec les directions des écoles de l’entité à savoir les responsables des établissements communaux "Rive gauche" (Bruyelle et Calonne) et "Rive droite" (Péronnes et Fontenoy), de l’École fondamentale du Pays blanc de la place Bara et de l’école libre Notre-Dame de Fatima de Maubray. L’objectif était d’organiser pratiquement les cours de natation dès la rentrée scolaire",explique Gauthier Dudant, échevin de l’Enseignement.

Pour rappel, fin de chaque année scolaire et après avoir rempli le planning des écoles tournaisiennes, le responsable de la piscine de l’Orient octroyait à Antoing des plages horaires. "Les maternelles n’étaient pas concernées. Seuls les enfants de primaire suivaient des cours de natation à raison d’une demi-heure dans l’eau, une fois par semaine. Le coût était de 2 € par enfant, plus le déplacement par bus. Le transport était payé par la Ville, tous réseaux confondus",précise l’échevin.

Accoutumance pour les petits

Suite à une convention signée avec la Ville dans le cadre de la construction du centre, Your Nature accorde l’accès gratuit à sa piscine aux enfants de l’entité. Les écoliers pourront accéder à ces installations les mardis et jeudis de 8h à 10h. Durant cette tranche horaire, les enfants seront seuls dans la piscine, celle-ci n’étant accessible au public qu’à partir de 11h. Parfait pour l’initiation des écoliers dont l’encadrement sera assuré par un professeur d’éducation physique, les titulaires de classes et un membre du personnel de Your Nature. "des activités aquatiques supplémentaires seront aussi proposées par le personnel de Your Nature",indique Gauthier Dudant.

Lors d’une première phase, de septembre à décembre, ce sont les bambins de 3ematernelle qui accéderont à la pataugeoire de la piscine pour une accoutumance à l’eau. Ce sont les maternelles de la Place Bara qui seront les premiers cette semaine à faire trempette!

Dans une seconde phase, dès janvier, les enfants de primaire (P1, P2, P3 et P4) des écoles communales et libre nageront à Your nature, tandis que les classes P5 et P6 se rendront à la piscine de Kain. Pour l’établissement du Pays Blanc, toutes les classes de primaire se rendront à Kain tandis que les maternelles iront à Your Nature.