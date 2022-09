À la veille du «Bukolik Piknik»

Esprit de guinguette

En vingt-cinq ans d’activités, l’ASBL n’est pas restée dans les starting-blocks et a multiplié ses initiatives, plus originales les unes que les autres. "À l’Épiphanie, il y a eu l’opération galettes avec trois boulangers de l’entité. Puis, via un bijoutier d’Antoing, pendant deux ans il y a eu la fève en or. La demande fut énorme. Pour le volet social, on a lancé un potager didactique près de l’église Saint-Pierre, puis un potager communautaire dans la cité. Celui-ci a malheureusement été détruit. Toujours sur le plan social, l’ASBL met au travail des majeurs ou des mineurs d’âge qui doivent prester des heures d’intérêt général. En moyenne, cette prestation varie de 200 à 400 heures par an",indique M. Vincent.

En 2018, les JBH organisaient le 1er Wapy Bear festival, une manifestation qui pourrait migrer vers la Halle aux draps de Tournai l’an prochain. Le projet est en discussion. Après un jumelage informel avec la commune de Piozzo dans le Piémont, là ou la courge est également reine, les Jardins Bios ont mis sur pied une journée italienne dans les rues d’Antoing. Quid pour le futur? " On va viser plus le qualitatif plutôt que des trucs gigantesques. On veut relancer un esprit de guinguette, une fête plus familiale, plus culturelle. En 2023, la fête sera renommée "Bukolik Piknik. On vise un type tel La Semo, sans le plan musical",annonce le président.