"À ce jour, il n’y a pas d’augmentation importante des demandes. Elles risquent d’arriver en fin d’année", a répondu le président Billouez, et d’ajouter: " Il y a des demandes mais l’impact n’est pas énorme. On en a discuté à maintes reprises avec la directrice générale. En peu de temps, on est passé de la pandémie à l’explosion du coût énergétique. Mais on ne voit pas de changement du public cible. On est même surpris, d’autant que la porte du CPAS est ouverte à tout le monde. Les dossiers sont étudiés de façon discrète mais il n’y a pas de demandes démesurées."

"Donc, sans prévoir les fonds aujourd’hui, vous pourrez répondre aux besoins de ce public dans les semaines et les mois qui viennent!",se demande M. Vincent. "Il y a des fonds prévus systématiquement dans chaque domaine. On verra ensuite si ces fonds fondent comme neige au soleil. Ce qui est sûr, c’est que le prochain budget va faire mal!",dit M. Billouez.

"Les gens ne doivent pas vivre au-dessus de leurs moyens! Ils devront vivre autrement",a conclu le bourgmestre.

Abstention UCA au moment de passer au vote.