Le manteau vert qui asphyxie le vieux canal Pommeroeul - Antoing et ses poissons

L’eau des biefs n’est presque plus visible

Quelques centaines de mètres plus loin, la situation s’améliore un peu, mais le phénomène est encore bien perceptible à la sortie de Maubray, puis encore plus loin à Péronnes entre la rue des Chantiers et la rue du Canal.

Ce n’est qu’en arrivant au Grand Large que la surface de l’eau retrouve un aspect normal.

Nous croisons justement un pêcheur avec son attirail. Il semble content de nous voir. " C’est l’occasion de parler du problème, ça fera peut-être bouger les choses car ça dure, encore plus depuis deux ans.Tous les pêcheurs se plaignent. On pêchait souvent au niveau des biefs jusqu’à Maubray mais avec cette verdure en surface, ce n’est plus possible. Même au Petit Large, la situation est préoccupante. Je pêche beaucoup le carnassier, à savoir brochets, perches et sandres, mais en ce moment, c’est compliqué puisque les lentilles d’eau prolifèrent".

«On se rejette la balle»

Il n’y a plus d’oxygène pour les poissons. Même les poules d’eau trinquent."Il n’y a pas de débit sur les biefs. Je me suis rendu il n’y a pas longtemps à Callenelle au niveau de l’entreprise de boules de billard et là, il n’y a pas de problème, simplement parce que l’écluse est bien gérée. Un de mes amis a envoyé un message il y a longtemps déjà pour alerter les pouvoirs publics, mais tout le monde se rejette la balle".

Un gros nettoyage avait été effectué en 2019, mais le phénomène ne s’est pas estompé pour autant."Il y avait même eu un rempoissonnement il y a deux ans, signale notre pêcheur.Seulement, les poissons ont besoin de respirer! Je suis d’autant plus attentif à leur situation que je suis un pêcheur no kill".Il se demande s’il va renouveler son permis."Je paie 37 €. Je pêche aussi ailleurs en Belgique, dans les Ardennes par exemple. Voir ce spectacle ici, c’est désolant".