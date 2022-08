Cela étant, vous avez peut-être constaté que dans les deux sens de circulation, les sorties d’autoroute 31 et 31 bis à hauteur de Gaurain et Antoing ont tour à tour été fermées.

1,4 million € pour la réfection de la chaussée de la Sucrerie

Cette mesure n’est pas liée à des travaux sur la E42 mais coïncide avec la réfection de la N52 (chaussée de la Sucrerie-bretelle industrielle) toute proche.

" Sous réserve des aléas de chantier et des conditions météorologiques, ce chantier, lancé le mardi 16 août et exécuté par l’entreprise Eurovia, s’étendra jusqu’au vendredi 9 septembre », précise Sarah Pierre, la porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures, qui a dégagé un budget de 1,4 million € (TVA comprise).

Ce sont des grandes manœuvres qui sont engagées entre Gaurain et Fontenoy, avec un chantier scindé en trois phases sur la N52.

" La première, qui concerne la rénovation de la voie lente et des bretelles de sortie entre le rond-point de la sucrerie vers celui de la CCB, est déjà clôturée. Les ouvriers sont en train d’effectuer le même travail dans l’autre sens, et ce jusqu’au 30 août. Viendra ensuite l’ultime phase visant la réhabilitation du revêtement de la voie rapide, dans les deux sens."

Modernisation de l’éclairage sur la E42: ça se termine

Pour en revenir à l’autoroute E42, le renouvellement de l’éclairage public dans le cadre du Plan Lumières a été achevé voici plusieurs semaines pour le tronçon traversant la Wallonie picarde.

" Il ne reste que quelques petites interventions à effectuer, nous dit Héloïse Winandy, la porte-parole de la Sofico.On est occupé à finaliser la modernisation de l’éclairage au niveau des bretelles de sortie et d’accès, ce qui n’engendre aucun impact sur la circulation. La partie Mons-Tournai a été réalisée tandis que dans l’autre sens, il y a encore quelques installations à remplacer (par du Led) ».