Le temps d'une glace avec Bruno, à Antoing

Vanille, chocolat blanc ou noir, moka, fraise… Une dizaine de goûts sont proposés à la vente. " Et croyez-le ou non, ce sont bien les adultes les plus gourmands!"

"Si je considère faire le plus beau métier du monde, ce n’est pas le plus facile pour autant"avoue Bruno . "Une boule de glace me demande quatorze heures de travail. Une prestation qui démarre en soirée, après ma tournée. La fatigue est là mais le sourire de tous ces clients est une telle récompense…"

Les glaces sont garanties "artisanales". Du 100% fait maison avec le lait et la crème fraîche qui la composent. " Tant que possible, les matières premières sont belges et locales."

Demandeur d’emploi de longue durée, Bruno était en quête d’une reconversion professionnelle. Avec le goût d’entreprendre, il suit des cours de gestion à l’IFAPME en 2020. L’activité restait néanmoins à définir. " Je suis parti du simple constat de ne plus entendre la mélodie du glacier qui me plaisait tant quand j’étais enfant." Il apprend plus tard, qu’inconsciemment, il perpétue le métier exercé par sa grand-mère, glacier lui aussi durant les années ‘40.

Autodidacte, il achète un bouquin et parvient par essais-erreurs au juste équilibre texture-goût. L’entourage et la famille proche se prêtent au jeu délicat de critiques culinaires. " Quand ma Mamie Nova, octogénaire, a eu ce sourire aux lèvres, j’ai su que j’étais prêt", se remémore Bruno.

Mais c’était sans compter sur la crise sanitaire qui a retardé le projet. " Entre les investissements matériels inutilisés, l’augmentation des coûts et la pression de la banque, j’ai eu la peur de ma vie." Il a fallu une année avant de pouvoir (enfin) démarrer sa première tournée.

Après trois mois de mises en exercice, Bruno comprend finalement qu’il ne s’y est pas trompé. " Le roulement est d’ailleurs assez intense. Avec ma sorbetière maison, je fais 130 litres de glace par semaine."

Un bar à soupes en hiver

"Je ne passe que dans les villages qui ne disposent d’aucun point de vente à proximité. Le but étant de me présenter uniquement à domicile, avec des produits frais, pour un cornet, une boule ou un milk-shake. Je ne propose pas d’autres articles surgelés." Bruno dit vouloir travailler en toute transparence, preuve en est avec son camion totalement vitré sur le flanc.

Lorsque la saison des glaces touchera à sa fin, en septembre, Bruno a pour projet de poursuivre une tournée hivernale avec un bar à soupes. " Un autre souvenir d’enfance", confesse-t-il.