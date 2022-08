’est dans sa chambre reconvertie en atelier que Maud Durieux développe sa boutique en ligne de vêtements de seconde main, Mo’Vintage. Ouverte depuis avril 2022, cette friperie est un projet de longue date pour la jeune femme de 20 ans. " J’ai toujours voulu vendre des vêtements et ça fait quatre ou cinq ans que je ne porte que de la seconde main. Au début, je partais du principe que je devais d’abord avoir un diplôme pour avoir une certaine stabilité et qu’après seulement, je gérerais ma boutique. Et l’année passée, j’étais perdue au niveau des études alors j’ai décidé de me lancer", raconte Maud. En septembre 2022, elle débute les préparations de Mo’Vintage qui sera en ligne neuf mois plus tard sans regret: " C’est dur de se lancer mais quand la passion est là et que c’est bien préparé, il n’y a pas de raison!"

Un deal avec ses parents

Ses parents l’ont directement soutenue dans son idée mais à deux conditions: " J’ai fait un deal avec mes parents. Je pouvais ouvrir ma boutique mais elle devait être en ligne et je devais continuer mes études." C’est ainsi que l’étudiante en e-business a acquis le statut d’étudiant-entrepreneur. " Cette année en e-business m’a beaucoup aidée pour la création de mon site internet", reconnaît la jeune entrepreneuse.

Si Maud rêvait d’un magasin physique, elle ne regrette finalement pas de vendre sa sélection de vêtements sur Internet " Maintenant, je n’ai plus envie d’avoir une réelle boutique car en ligne, c’est beaucoup plus pratique pour moi. Je ne paye pas de loyer, ni de charges et je gère mes propres horaires" Il y a tout de même une ombre au tableau: " Le contact client me manque, c’était d’ailleurs pour ça que je voulais un magasin." Pour compenser, elle participe à des événements comme des pop-up stores pour se faire connaître et rencontrer ses clients.

«Mes grands-parents s’habillent ici maintenant»

En trois mois d’ouverture, la friperie en ligne a attiré l’attention à la surprise de sa créatrice: " On m’avait dit que je devrais attendre trois mois avant que ça ne fonctionne, et pourtant, j’ai déjà une à deux commandes par semaine."

En proposant des vêtements allant de taille 34 à 50 et des styles vintage, classique et streetwear, la clientèle de Maud est assez éclectique. " J’ai autant des étudiants que des personnes de 40 ans qui me commandent des vêtements. Mes grands-parents, depuis qu’ils savent que j’ai une friperie, s’habillent ici maintenant", sourit la créatrice de Mo’Vintage.

https ://movintage.be/index.php