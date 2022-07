Train en panne, voyageurs évacués à Antoing: la drôle de soirée des 400 passagers du Thalys Bruxelles-Paris (photos et vidéo)

Sur la place d’Antoing, les premiers bus sont arrivés plus de deux heures après l’immobilisation du train (dans la "cambrousse" entre Antoing et Maubray). Les voyageurs prennent leur mal en patience, appellent leurs proches, spéculent sur la suite de leur trajet.

©EDA

Parmi eux, Jean et Anne. Le couple de Liégeois a quitté la cité ardente vers 13h30 pour rejoindre Bruxelles. " Le Liège-Bruxelles a été retardé, mais ce n’était finalement rien à côté de ce qu’on vit maintenant", indique Jean, sans se départir de son calme. " On a entendu un bruit inquiétant et le Thalys s’est arrêté quelques centaines de mètres plus loin. Il est resté immobilisé pendant de longues minutes avant de redémarrer, puis de freiner presque aussitôt et de s’arrêter définitivement."

La réactivité de la commune d’Antoing

Sur place, le courant est coupé pour permettre l’évacuation des passagers. Problème, la climatisation ne fonctionne plus et les voyageurs sont encore temporairement bloqués. " Il faisait très chaud dans le train. Une personne âgée a été évacuée en ambulance à l’arrivée des secours", précise Anne, sa compagne.

©EDA

Tous les passagers ont pu quitter les différents wagons en fin d’après-midi pour être rapatriés en bus jusqu’au centre d’Antoing, où ils ont été pris en charge. " On devait rejoindre un couple d’amis ce soir à Paris, mais ils vont encore pouvoir nous attendre."

Sur la place du Préau, les infortunés attendent d’en savoir plus sur l’opération rapatriement. Nils est parti de Cologne en fin de matinée. Comme d’autres voyageurs, il est en liaison avec sa famille. " J’avais prévu de donner des nouvelles en arrivant à Paris, je l’ai fait ici finalement", plaisante l’intéressé. " J’espère seulement que l’attente prendra fin rapidement."

©EDA

Le long de la route qui longe le chemin de fer, Bernard Bauwens (bourgmestre d’Antoing) et les représentants d’Infrabel, de la police des chemins de fer, des pompiers et de la SNCB se concentrent sur la prise en charge des 400 navetteurs et surtout, sur l’opération rapatriement. " Trois bus acheminent la moitié des voyageurs vers la gare de Tournai, trois autres vers Bruxelles », indique le maïeur. D’autres passagers n’ont pas eu la patience et ont préféré poursuivre leur route en taxi. La réactivité de la commune a sans doute permis de rendre l’attente moins pénible, mais l’accident a provoqué de très nombreuses perturbations sur le réseau ferroviaire… Une soirée un peu folle et totalement inattendue dont les Antoiniens se souviendront encore longtemps…