On prend les mêmes et on recommence à Antoing

Mais la baisse est générale, dans les grands clubs comme dans les petits. Et à ce compte-là, compiler plus de 110 inscrits, pour une structure qui compte lui-même assez peu de compétiteurs acharnés, c’est déjà une victoire en soi. Et puisqu’on parle de victoires, force est de constater que ceux qui y avaient déjà goûté cette saison ont eu bien du mal à partager le gâteau. Ainsi, on notera les nouveaux titres engrangés par Bernard-Victor Iove en Messieurs 2 et Pierre-Henri Mullie en Messieurs 6, tous deux récents lauréats à Froyennes, ou encore le succès de Julien Hennuyez en Messieurs 35 ans 3, une semaine après avoir déjà triomphé à Antoing, à l’occasion du tournoi de doubles.

Mais s’il fallait n’en citer qu’un parmi les joueurs qui ont pris la bonne habitude de collectionner les trophées, c’est bien Emmanuel Potier. Après s’être imposé chez les "+ de 45 ans" à Vaulx, le Tournaisien s’était testé avec succès chez les "+ de 35" sur ses terres froyennoises, avant de récidiver à Antoing. " Mais j’ai souffert… Guillaume Bocquillet, mon adversaire en finale, jouait vraiment très bien. Il a d’ailleurs réussi à engranger huit jeux d’affiliée entre le deuxième et le début du troisième set, mais j’ai quand même réussi à émerger. "

Après deux années sans jouer, l’ancien pongiste commence à faire figure d’épouvantail dans ses catégories. " Je ne vais pas me plaindre, c’est sûr. Mais ce que je recherche avant tout, c’est la convivialité de ces tournois. Je ne dispute pas les interclubs, un peu trop chronophages à mon goût, mais je n’en fais pas moins de très belles rencontres sur et en dehors des terrains. "

Un jeu atypique qui fait des ravages

"Convivialité". Voilà un mot qui définit à merveille le TC Pays Blanc. Et ce n’est pas Guillaume Bocquillet, seul finaliste local, qui dira le contraire. " Même si j’ai perdu contre Manu, je suis très heureux de ma semaine. De mon côté, les interclubs constituent un moment très important dans la saison. Mais une fois ceux-ci terminés, je range ma raquette, si ce n’est pour le tournoi de "mon" club.

En finale, nous avons livré un beau combat, et la pièce n’est pas tombée de mon côté. Tout le crédit en revient à mon adversaire et à son jeu atypique. Il fait de coups à plat auxquels il est difficile de s’adapter. Mais franchement, il est tellement sympa que je serais presque content qu’il m’ait battu. "

L’esprit de compétition, c’est bien, nouer de nouvelles amitiés, c’est encore mieux! Et ça, au TCPB, on l’a depuis longtemps assimilé.

115 inscrits, c’est un tout bon score pour le Tennis Club Pays Blanc. " Et avant tout une belle surprise, sourit le président Vincent Van Overbeke. Bien sûr, organiser un tel tournoi demande un peu de souplesse, aussi bien dans le camp des joueurs que de celui des juges-arbitres, puisque nous ne disposons que de deux terrains. Mais mener à bien ce tournoi n’a certainement pas été une contrainte. Nous étions six juges-arbitres, tous membres du comité, à nous relayer à la table. C’est bien plus confortable que de gérer les tableaux seul, et ça fait que nous prenons tous notre "shift" avec le sourire et l’envie de venir. Je serais presque partant pour une troisième semaine consécutive, notre tournoi de doubles ayant précédé celui-ci. "

Le Pays Blanc a en plus pu allier quantité et qualité, notamment avec la présence de Bernard-Victor Iove, qui a confirmé qu’il était très difficile à battre en Messieurs 2. " Nos membres aiment le beau tennis. Je crois qu’ils ont été servis ".