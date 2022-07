À l’eau… les radeaux

Samedi après-midi, les abords du plan d’eau proche de l’Escaut étaient noirs de monde à l’occasion de la seconde édition de "La Papote de village" à Péronnes et de la Fête de l’eau. En août 2019 déjà, plus de 500 spectateurs étaient au rendez-vous lors de la première édition. Il avait fallu faire l’impasse les années suivantes, pour cause de Covid. Cette fois, on a pu remettre le couvert, avec une nouvelle formule avait été imaginée par le Foyer socioculturel, le Contrat de rivière Escaut-Lys et la Maison de Jeunes d’Antoing.