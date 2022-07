Notre agenda Wapi: Le BeauVélo de RAVeL, le 4x4 de Maulde, le Risquons-Tout en Goguette… et bien d’autres activités ce week-end!

#iframe-agenda { width: 1px; min-width: 100%; min-height: 50vh }

Dans la région d’Ath: Le Beau Vélo de RAVeL à Flobecq

Le Beau vélo de RAVeL fera étape, samedi, à Flobecq, en compagnie de la chanteuse Julie Zenatti et de l’acteur Clément Manuel.

Les amoureux de la petite reine et du Beau Vélo de RAVeL ont rendez-vous à Flobecq ce samedi 2 juillet. À la porte d’entrée du Pays des Collines, ce sera l’occasion de (re)découvrir l’ancienne ligne de chemin de fer n° 87 qui reliait Renaix, Ellezelles, Flobecq, Lessines, Bassilly, Enghien et Braine-le-Comte.

Le parcours, formant une boucle de quelque 27,5 km (et difficulté 2 sur 5) est parsemé d’œuvres d’art, des sorcières de la maison du parc à Ellezelles ainsi que des paisibles villages et hameaux comme le Grand Monchaut, Lahamaide et Wodecq.

Le rendez-vous est fixé à la place de la Station (centre). En matinée, les visiteurs pourront profiter de nombreux stands et prendre des forces avant de rejoindre la ligne de départ à 13h. Un ravitaillement est prévu aux alentours de 14h15 et le retour au village vers 15h45.

L’animation musicale sera alors assurée par Lady Cover et Julie Zenatti donnera un showcase qui s’annonce mémorable. Pour pédaler en compagnie d’Adrien Joveneau, ce sera Clément Manuel qui sera de la partie.

Dans la région de Tournai: Le moteur du 4x4 prêt à vrombir de nouveau à Maulde

Concerts à gogo avec Mister Cover en tête d’affiche, DJ’s sets, plongée dans les carrières en 4x4…, le chapiteau de Maulde effectue un retour en force.

Avant d’être mis au repos forcé ces deux dernières années, le week-end du 4x4 de Maulde avait pris un virage à 180 degrés en misant davantage sur la programmation des concerts.

La soirée du samedi verra ainsi se succéder sur scène, dès 17h30, trois groupes de cover: Patchwork, Black City (Indochine) et Mister Cover, habitué à électriser depuis plus de 10 ans la foule réunie à Maulde, et dont la petite sœur, Lady Cover, se produira dimanche à 21h.

Le chapiteau fait aussi la part belle aux DJ’s dès ce vendredi soir avec, là encore, des figures bien connues derrière les platines: Daddy K, Gaylord, Gaëtan Bartosz, Furax, Mademoiselle Luna et Nicki Sanchez.

Le chapiteau de Maulde, c’est également son incontournable randonnée 4x4, le dimanche matin; avec près de 600 véhicules attendus. Si les moteurs continueront à vrombir avec le spectaculaire trial prévu à 14h, le panel d’activités dominicales (circuits pédestres de 6 et 12 km, spectacle pour enfants…) devrait répondre aux aspirations d’un très large public.

Dans la région de Mouscron: Le Risquons-Tout en Goguette

Le Risquons-Tout en Goguette revient en trombe et en grande pompe pour célébrer (enfin) sa dixième édition.

À partir de ce vendredi et tout au long du week-end, les artistes évolueront sur deux scènes, l’une dans la cour de La Faune et l’autre sous l’érable ainsi que dans un troisième espace intimiste dédié aux spectacles dans le jardin.

De la musette à la noise en passant par le swing, le Hip-hop ou le jazz, la programmation est on ne peut plus bigarrée et excitante! Tout le programme sur la page Facebook " Le Risquons-Tout en Goguette 2022 "

Des ateliers et animations seront également organisés les samedi et dimanche après-midi: ateliers zéro déchet (préparation de gel douche, de baume de l’aventurier, de bombes de bain, de dentifrice); atelier tricot; atelier de récupération; fresque collective; massage; atelier de réparation de vélo; jeux géants et jeux anciens; espace pour les enfants.

PAF: 15 € pour 1 jour – 30 € pour 3 jours.