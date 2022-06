Ville d'Antoing : à quand les évaluations et les nominations ?

"C’est difficile d’analyser une telle brique. Je vous fais confiance. La rencontre avec les syndicats a été fructueuse. Idem pour “l’ouverture de postes"” telle que signalée par les syndicats", a commenté Samuel Vincent (UCA).

"J’ai une inquiétude: il n’y a pas d’évaluation du personnel, que ce soit positif ou négatif. À ce jour, seules cinq personnes sont nommées, soit le directeur général et quatre agents! C’est inquiétant pour le personnel qui est occupé depuis longtemps par la Ville", poursuivait Jean-Bernard Vivier (GO).

"Tout cela aurait pu être fait bien avant. Enfin, vous avez intégré les délégués syndicaux", ajoutait Luc Denayer (GO).

"On calcule pour les chèques repas ainsi que pour les nominations et/ou les montées de grades. En ce qui concerne le télétravail, il y en a mais c’est au compte-gouttes. À Antoing, on a toujours accordé les journées sans solde ou impérieuse d’ordre familial; on a jamais refusé. Cependant, on est peu nombreux à la Ville et dès lors, dans ce cas-là, le travail reste là!", a rétorqué le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Attention, une personne en congé sans solde ne peut pas être remplacée. C’est différent d’une pose carrière. Ceci dit, ce sont des statuts qui peuvent évoluer, ce n’est pas statique", a précisé M. Vivier. Sur ce point, GO s’est abstenu.

Désherbeuse-broyeuse

En janvier, à l’unanimité, le conseil communal avait décidé de lancer un marché public pour l’achat d’une désherbeuse broyeuse avec brosse (40000 € TVAC). Ce point est revenu devant les élus.

"Suite à la démonstration d’une seconde machine, le chef du service technique souhaite revoir les clauses techniques du cahier des charges afin de l’adapter à nos besoins. Il vous est proposé de marquer accord sur une relance du marché public, sur l’estimation et les conditions du marché.". Unanimité.