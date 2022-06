Antoing: BMX prêt pour 2023? De quoi y croire, depuis ce mercredi!

"Bravo. La Ville a commencé à déboiser et aujourd’hui on passe le cahier des charges pour la surveillance. On avance. J’ai appris de source sûre que les premières délégations de sportifs arriveront en Belgique en août 2022 afin de visiter les sites qui sont déjà prêts et les diverses installations. Ici, on parle bien de Jeux olympiques. Les délégations vont se succéder pendant 6 mois à un an, pour trouver leurs emplacements d’entraînement et de logement.", est intervenu Jean-Bernard Vivier (GO).

À ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais les choses avaient bougé dans le bon sens…