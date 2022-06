"Soyons amis" au Pont royal de Maubray...

Avec cette nouvelle œuvre, dénommée Soyons amis , la boucle est à présent bouclée pour la Ville d’Antoing qui avait la volonté d’implanter une œuvre de l’artiste locale, puisque de Péronnes, dans chacun des villages de l’entité. Coup d’œil vers ces deux fillettes mystérieusement réunies… par un chat!

Un livret explicatif

"C’est la dernière œuvre de Naïs D’Hey. Notre artiste a tellement été inspirée par ce pont, par Maubray et ses villageois, qu’elle a écrit un conte en lien avec la statuette que nous découvrons. L’histoire sera contée et mise en musique par les Picardéons. La Ville a édité un folder dans lequel les œuvres sont présentées et des QR codes permettent d’accéder à la localisation des statuettes et aux contes. Un livret d’une vingtaine de pages a également été réalisé et reprend en détail le parcours complet ainsi que les contes dans leur intégralité. Tous ces documents sont disponibles à l’Office du tourisme", a déclaré le bourgmestre Bernard Bauwens.

"Cette sculpture et son conte m’ont été inspirés par le sanglant conflit paysan ayant existé ici même, fin du XIXe siècle. Le pont Royal, l’eau douce du canal, un chat errant et des fillettes rêveuses m’ont donc soufflé la suite de cette histoire…", a commenté pour sa part l’artiste.